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مسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية يستكملون تحقيقاتهم بشأن مسيرات "حزب الله" محلية الصنع خلال الأيام المقبلة (يديعوت أحرنوت)

Lebanon 24
09-06-2025 | 09:06
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