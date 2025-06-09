السلطات السورية تعلن عودة أكثر من 425 ألف عائد طوعا من دول الجوار عبر المعابر السورية خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة من بينهم 250 ألفا من تركيا (سكاي نيوز)

Lebanon 24