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السلطات السورية تعلن عودة أكثر من 425 ألف عائد طوعا من دول الجوار عبر المعابر السورية خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة من بينهم 250 ألفا من تركيا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
09-06-2025 | 10:28
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