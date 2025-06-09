Advertisement

أخبار عاجلة

تحطم طائرة تحمل ستة أشخاص في المحيط الهادئ قبالة سواحل سان دييغو في الولايات المتحدة (أ.ب)

Lebanon 24
09-06-2025 | 10:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: 20 شخصًا ينجون في تحطم طائرة بولاية تينيسي الأميركية
lebanon 24
09/06/2025 23:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: تحطم طائرة على متنها نحو ٢٠ شخصا في ولاية تينيسي الأميركية
lebanon 24
09/06/2025 23:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب" عن مسؤول أميركي: سقوط قتلى وجرحى في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية كاليفورنيا
lebanon 24
09/06/2025 23:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: البحرية الإسرائيلية أجرت تدريبا قبالة سواحل أسدود على كيفية الاستيلاء على سفينة مادلين
lebanon 24
09/06/2025 23:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:22 | 2025-06-09
16:07 | 2025-06-09
15:55 | 2025-06-09
15:52 | 2025-06-09
15:47 | 2025-06-09
15:45 | 2025-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24