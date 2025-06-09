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المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: روسيا ستبني 8 محطات للطاقة النووية في إيران
Lebanon 24
09-06-2025
|
11:08
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