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هيئة البث الإسرائيلية: مجموعة "أبو شباب" تدعو سكان شرق رفح إلى المشاركة في أول "إدارة شعبية" في قطاع غزة

Lebanon 24
09-06-2025 | 11:24
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