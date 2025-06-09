Advertisement

أخبار عاجلة

نائب وزير الخارجية الإيراني: نعتقد أن ردنا على المقترح الأميركي سيكون "معقولا"

Lebanon 24
09-06-2025 | 11:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: نعد حاليا ردنا على رسالة أميركا
lebanon 24
09/06/2025 23:31:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: نعد حاليا ردنا على رسالة أميركا
lebanon 24
09/06/2025 23:31:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: أعتقد أن إسرائيل تلقت ضربة موجعة وأنها تحاول نوعا ما تدمير حماس الإرهابية
lebanon 24
09/06/2025 23:31:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الذرية الإيرانية: الرد على مقترح أميركا في مراحله النهائية وسنسلمه خلال أيام
lebanon 24
09/06/2025 23:31:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:22 | 2025-06-09
16:07 | 2025-06-09
15:55 | 2025-06-09
15:52 | 2025-06-09
15:47 | 2025-06-09
15:45 | 2025-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24