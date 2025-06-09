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التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب سيارة من اوتوستراد الضبية - المسلك الغربي الى محاذاة الاوتوستراد وحركة المرور كثيفة في المحلة

Lebanon 24
09-06-2025 | 12:30
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