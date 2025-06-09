يديعوت احرونوت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: ترامب ونتنياهو ناقشا خلال المكالمة الهاتفية القضية النووية الإيرانية وتعثر المفاوضات بشأن صفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن في غزة

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