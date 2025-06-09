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القناة 13 الإسرائيلية: سفير واشنطن اجتمع بقادة أحزاب المتدينين المتزمتين وحثهم على عدم إسقاط حكومة نتنياهو

Lebanon 24
09-06-2025 | 15:16
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