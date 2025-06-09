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القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين: محادثات ديرمر ورئيس الموساد مع ويتكوف ستركز على مسودة الاتفاق النووي

Lebanon 24
09-06-2025 | 17:25
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