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مركز عدالة الحقوقي: نشطاء السفينة مادلين في طريقهم إلى مطار بن غوريون لاستكمال إجراءات ترحيلهم
Lebanon 24
09-06-2025
|
18:22
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