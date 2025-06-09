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مركز عدالة الحقوقي: نشطاء السفينة مادلين في طريقهم إلى مطار بن غوريون لاستكمال إجراءات ترحيلهم

Lebanon 24
09-06-2025 | 18:22
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