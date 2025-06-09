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روسيا تعلّق الرحلات الجوية في جميع المطارات التي تخدم موسكو بعد هجمات بالطائرات المسيّرة

Lebanon 24
09-06-2025 | 18:45
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