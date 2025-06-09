Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الصحة الأميركي يعفي جميع أعضاء اللجنة الاستشارية للقاحات من مناصبهم

Lebanon 24
09-06-2025 | 19:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة الأميركية يُقيل جميع أعضاء اللجنة الاستشارية للقاحات
lebanon 24
10/06/2025 08:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أي بي سي: وزارة الصحة الأميركية تلغي تمويلاً يزيد عن 700 مليون دولار للقاحات الإنفلونزا الوبائية
lebanon 24
10/06/2025 08:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تنتخب عزام الاحمد لمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية
lebanon 24
10/06/2025 08:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تعفي السودانيين من غرامات الإقامة وأذونات الدخول
lebanon 24
10/06/2025 08:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:55 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:59 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:55 | 2025-06-10
00:45 | 2025-06-10
00:13 | 2025-06-10
00:09 | 2025-06-10
23:59 | 2025-06-09
23:27 | 2025-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24