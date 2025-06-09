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حاكم كاليفورنيا: تم إبلاغي بنشر 2000 جندي إضافي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس

Lebanon 24
09-06-2025 | 23:13
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