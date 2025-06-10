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الخارجية الإسرائيلية: ناشطون رفضوا التوقيع على أوراق الترحيل سيُحالون للقضاء لترحيلهم

Lebanon 24
10-06-2025 | 01:37
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