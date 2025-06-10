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الجيش الإسرائيلي اقتحم نابلس بأكثر من 40 آلية عسكرية وأعلن حظرا للتجوال حتى صباح الغد (سكاي نيوز)

Lebanon 24
10-06-2025 | 01:42
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