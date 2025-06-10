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زيلينسكي يطالب الولايات المتحدة والأوروبيين بـ"رد ملموس" على هجمات روسيا

Lebanon 24
10-06-2025 | 02:34
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