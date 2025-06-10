"لبنان 24": تسجيل حالات إختناق في صفوف الأهالي بعدما عمدت قوات اليونيفيل على رمي مواد مسيلة للدموع وإطلاق الرصاص باتجاههم داخل منطقة الحلوسية ــ دير قانون النهر

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