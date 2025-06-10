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سلام: نعمل على وضع قانون منصف لتحقيق العدالة للمودعين وإعادة الثقة بالنظام المصرفي

Lebanon 24
10-06-2025 | 03:41
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