سلام: لدينا مرحلة جديدة ننتقل فيها الى الحوكمة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي ونحن في صدد انشاء وزارة جديدة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة

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