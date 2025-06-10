سلام: نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وحصلنا على تمويل لبرنامج "أمان" وعلى قرض لاعادة الاعمار من البنك الدولي ويبقى الكثير للقيام به وأمام التحديات ننظم مؤتمرين دوليين في الأشهر المقبلة

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