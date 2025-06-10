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هآرتس نقلا عن مصدر مطلع: ترامب أوضح لنتنياهو أنه لن يحصل على الضوء الأخضر لشن هجوم على إيران في المستقبل القريب

Lebanon 24
10-06-2025 | 04:09
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