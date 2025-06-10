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وزيرة المالية الفرنسية: إن لم ننظم شؤوننا فسنوضع تحت إشراف "صندوق النقد"
Lebanon 24
10-06-2025
|
04:24
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