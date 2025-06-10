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المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نجحنا في حماية نفسنا من النظام الإيراني (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
10-06-2025 | 05:09
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