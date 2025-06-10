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إلقاء القبض على فتى يبلغ من العمر 13 عامًا من تل أبيب للاشتباه في قيامه بمهام تجسس لصالح إيران (إسرائيل هيوم)

Lebanon 24
10-06-2025 | 05:37
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