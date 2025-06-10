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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 آلاف و701 والمصابين إلى 14 ألفا و879 جراء العدوان الإسرائيلي منذ آذار الماضي
Lebanon 24
10-06-2025
|
06:59
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