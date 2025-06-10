Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: هناك تقدم ملحوظ في قضية الأسرى لكن من السابق لأوانه أن نعلق آمالًا كبيرة

Lebanon 24
10-06-2025 | 09:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: نعلق آمالاً كثيرة على العهد الجديد بقيادة الرئيس جوزاف عون
lebanon 24
10/06/2025 19:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: تقدم في المحادثات مع إيران لكن هناك الكثير من العمل
lebanon 24
10/06/2025 19:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف لعائلات المحتجزين الإسرائيليين: هناك فرصة كبيرة لتحقيق تقدم
lebanon 24
10/06/2025 19:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: ندعو نتنياهو وترامب إلى تحقيق تقدم في المفاوضات لأن الوقت ينفد
lebanon 24
10/06/2025 19:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:56 | 2025-06-10
12:37 | 2025-06-10
12:37 | 2025-06-10
12:34 | 2025-06-10
12:19 | 2025-06-10
12:12 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24