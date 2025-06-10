مصادر حكوميّة: لودريان أبلغ رئيس الحكومة نواف سلام أنّ إعادة هيكلة المصارف هي مدخل أساسي للحصول على المساعدات وفرنسا ستقوم بكلّ ما عليها دبلوماسياً للتجديد لقوات اليونيفيل (الجديد)

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