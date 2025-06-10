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بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا: نُعلن عن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش
Lebanon 24
10-06-2025
|
10:18
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