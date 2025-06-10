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صندوق النقد الدولي: سوريا ستحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لدعم جهود السلطات في إعادة تأهيل الاقتصاد

Lebanon 24
10-06-2025 | 10:25
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