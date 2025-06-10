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الخارجية الفرنسية: ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى السماح فوراً بوصول واسع النطاق دون عوائق للمساعدات إلى غزة

Lebanon 24
10-06-2025 | 10:27
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