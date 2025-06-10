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المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: الوضع في غزة مثير جدا للقلق والرئيس ماكرون طالب بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية

Lebanon 24
10-06-2025 | 11:01
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