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السفير الأميركي في إسرائيل: إقامة الدولة الفلسطينية لم يعد هدفا للسياسة الأميركية

Lebanon 24
10-06-2025 | 11:38
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