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قائد الحرس الثوري الإيراني: حتى لو توصلنا إلى اتفاق بشأن الملف النووي أو انتهت حرب غزة فإن عداءنا مع إسرائيل لن ينتهي

Lebanon 24
10-06-2025 | 12:12
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