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موقع المونيتور نقلا عن المبعوث الأميركي إلى سوريا: لدى واشنطن مخاوف بشأن سلامة الرئيس السوري أحمد الشرع
Lebanon 24
10-06-2025
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13:02
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