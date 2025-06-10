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هيئة البث الإسرائيلية: ترامب قال لـ نتنياهو " تصريحاتك بشأن إيران لا تساعدنا ونحن نسعى لاتفاق"

Lebanon 24
10-06-2025 | 13:14
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