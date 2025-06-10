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وزير الخارجية الإسرائيلي ردا على عقوبات بريطانيا على سموتريتش وبن غفير: الانتداب البريطاني على إسرائيل انتهى ولن يعود أبدًا

Lebanon 24
10-06-2025 | 13:36
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