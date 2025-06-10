هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو قال للرئيس الأميركي في الاتصال الذي جرى بينهما إن المفاوضات مع إيران عديمة الجدوى ومجرد محاولة من طهران لكسب الوقت

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