Advertisement

أخبار عاجلة

"يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي: مكالمة ترامب ونتنياهو أمس كانت متوترة سواء ما يتعلق بإيران أو بالحرب في غزة

Lebanon 24
10-06-2025 | 15:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: محادثة نتنياهو وترامب الأخيرة في ما يتعلق بإيران كانت مشحونة ومتوترة للغاية
lebanon 24
11/06/2025 01:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: مكالمة هاتفية متوترة واحدة على الأقل جرت بين ترمب ونتنياهو بشأن إيران
lebanon 24
11/06/2025 01:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت احرونوت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: ترامب ونتنياهو ناقشا خلال المكالمة الهاتفية القضية النووية الإيرانية وتعثر المفاوضات بشأن صفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن في غزة
lebanon 24
11/06/2025 01:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين: خلافات جوهرية بين ترامب ونتنياهو بشأن النووي الإيراني خلال مكالمتهما الأخيرة
lebanon 24
11/06/2025 01:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:26 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:25 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:25 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:21 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:11 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:26 | 2025-06-10
18:25 | 2025-06-10
18:25 | 2025-06-10
18:21 | 2025-06-10
18:11 | 2025-06-10
17:53 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24