24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
السلطات الأوكرانية: قتيل و28 جريحاً إثر ضربات روسية جديدة على مدينة خاركيف
Lebanon 24
10-06-2025
|
18:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أ.ف.ب عن مسؤول أوكراني: مقتل 3 أشخاص إثر ضربات روسية في منطقة كييف
Lebanon 24
أ.ف.ب عن مسؤول أوكراني: مقتل 3 أشخاص إثر ضربات روسية في منطقة كييف
11/06/2025 07:32:54
11/06/2025 07:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا: 5 قتلى في زابوريجيا وإصابات في خاركيف بهجمات روسية
Lebanon 24
أوكرانيا: 5 قتلى في زابوريجيا وإصابات في خاركيف بهجمات روسية
11/06/2025 07:32:54
11/06/2025 07:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطات الروسية في خيرسون: 7 قتلى بقصف أوكراني للجزء الذي نسيطر عليه بالمقاطعة
Lebanon 24
السلطات الروسية في خيرسون: 7 قتلى بقصف أوكراني للجزء الذي نسيطر عليه بالمقاطعة
11/06/2025 07:32:54
11/06/2025 07:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير الدفاع الروسي: لم نتلق موافقة كييف على تنفيذ الاتفاق الإنساني بتبادل الجرحى وجثث القتلى ونأمل أن تتخذ السلطات الأوكرانية قريبا القرارات اللازمة في هذا الشأن
Lebanon 24
نائب وزير الدفاع الروسي: لم نتلق موافقة كييف على تنفيذ الاتفاق الإنساني بتبادل الجرحى وجثث القتلى ونأمل أن تتخذ السلطات الأوكرانية قريبا القرارات اللازمة في هذا الشأن
11/06/2025 07:32:54
11/06/2025 07:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
التحكم المروري: قتيلان و٦جرحى في 6 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيلان و٦جرحى في 6 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية
00:03 | 2025-06-11
11/06/2025 12:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وفد روسيا بمحادثات السلام لوول ستريت جورنال: هجوم المسيّرات الأوكراني لم يلق بظلاله على محادثات
Lebanon 24
رئيس وفد روسيا بمحادثات السلام لوول ستريت جورنال: هجوم المسيّرات الأوكراني لم يلق بظلاله على محادثات
00:00 | 2025-06-11
11/06/2025 12:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حظر التجول يدخل حيز التنفيذ في لوس أنجلوس (العربية)
Lebanon 24
حظر التجول يدخل حيز التنفيذ في لوس أنجلوس (العربية)
23:05 | 2025-06-10
10/06/2025 11:05:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة تحقق مع صحفيين يغطون تظاهرات لوس أنجلوس
Lebanon 24
الشرطة تحقق مع صحفيين يغطون تظاهرات لوس أنجلوس
20:01 | 2025-06-10
10/06/2025 08:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر طبية في غزة: 100 شهيداً باستهدافات إسرائيلية خلال 24 ساعة
Lebanon 24
مصادر طبية في غزة: 100 شهيداً باستهدافات إسرائيلية خلال 24 ساعة
20:00 | 2025-06-10
10/06/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب مرض ابنها.. بسمة بوسيل تتخذ هذا القرار
Lebanon 24
بسبب مرض ابنها.. بسمة بوسيل تتخذ هذا القرار
02:53 | 2025-06-10
10/06/2025 02:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كانتا ترقصان في الشارع.. عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة بفيديو طريف مع ابنتها
Lebanon 24
كانتا ترقصان في الشارع.. عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة بفيديو طريف مع ابنتها
04:53 | 2025-06-10
10/06/2025 04:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط سروالها.. نجمة شهيرة تتعرّض لموقف محرج على المسرح شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
سقط سروالها.. نجمة شهيرة تتعرّض لموقف محرج على المسرح شاهدوا الفيديو
03:21 | 2025-06-10
10/06/2025 03:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلته أعلنت الخبر بحزنٍ كبيرٍ... الموت يُغيّب فناناً شهيراً جدّاً (صور)
Lebanon 24
عائلته أعلنت الخبر بحزنٍ كبيرٍ... الموت يُغيّب فناناً شهيراً جدّاً (صور)
09:35 | 2025-06-10
10/06/2025 09:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بصورة رومانسية وكلمات مؤثرة.. هكذا عايدت الملكة رانيا العاهل الأردني بعيد ميلاده
Lebanon 24
بصورة رومانسية وكلمات مؤثرة.. هكذا عايدت الملكة رانيا العاهل الأردني بعيد ميلاده
04:41 | 2025-06-10
10/06/2025 04:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:03 | 2025-06-11
التحكم المروري: قتيلان و٦جرحى في 6 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية
00:00 | 2025-06-11
رئيس وفد روسيا بمحادثات السلام لوول ستريت جورنال: هجوم المسيّرات الأوكراني لم يلق بظلاله على محادثات
23:05 | 2025-06-10
حظر التجول يدخل حيز التنفيذ في لوس أنجلوس (العربية)
20:01 | 2025-06-10
الشرطة تحقق مع صحفيين يغطون تظاهرات لوس أنجلوس
20:00 | 2025-06-10
مصادر طبية في غزة: 100 شهيداً باستهدافات إسرائيلية خلال 24 ساعة
19:59 | 2025-06-10
المئات يتظاهرون أمام إدارة الهجرة والجمارك بنيويورك احتجاجا على حملة ترمب على
فيديو
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
11/06/2025 07:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
11/06/2025 07:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
11/06/2025 07:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24