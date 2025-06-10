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مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: الأعمال العدائية والجوع يغذيان اليأس لدى أكثر من مليوني شخص بغزة

Lebanon 24
10-06-2025 | 19:30
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