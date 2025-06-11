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القوات الجوية الأوكرانية: القوات الروسية أطلقت صاروخا باليستيا و85 مسيّرة على خاركيف وأوديسا أسقطنا منها 40

Lebanon 24
11-06-2025 | 01:58
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