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وزارة الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتقديم خدماتها لإزالة المواد النووية الزائدة من إيران للمساعدة في التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران

Lebanon 24
11-06-2025 | 02:08
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