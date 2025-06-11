وزير العمل: في موضوع قطاع النقل البري فقد تم الإتفاق على دعم القطاع أو إعفائه من الرسوم وهذا الأمر يتولاه وزير المالية لدراسة آلية التنفيذ وقد تم الإتفاق مع وزير الداخلية على البدء بتطبيق قانون السير

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