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بسام طليس من السرايا الحكومية: نعلن تعليق التحرك غداً وإبقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه اليوم في الاجتماع مع رئيس الحكومة

Lebanon 24
11-06-2025 | 03:29
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