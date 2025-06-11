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وزير العدل عادل نصّار في مؤتمر صحافي بعد 100 يوم في الوزارة: شهدنا انتظاماً للعمل القضائي وإعادة فتح لملفات قضائية كاغتيال لقمان سليم وبناء الدولة يتطلّب حصر السلاح تحت سقف القانون

Lebanon 24
11-06-2025 | 09:04
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