وزير العدل عادل نصّار في مؤتمر صحافي بعد 100 يوم في الوزارة: شهدنا انتظاماً للعمل القضائي وإعادة فتح لملفات قضائية كاغتيال لقمان سليم وبناء الدولة يتطلّب حصر السلاح تحت سقف القانون

Lebanon 24