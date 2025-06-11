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نصّار: مجلس القضاء الأعلى يعمل على إنجاز التشكيلات القضائية وأرفض أي استغلال سياسي لأي ملف أمام القضاء وأنا لا أتدخل في التحقيقات

Lebanon 24
11-06-2025 | 09:14
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