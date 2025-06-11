الرئيس عون أمام وفد جمعية تجار بيروت: الدولة عازمة على مكافحة الفساد والهدر بدعم من السلطة القضائية وأدرك الصعوبات التي تعترض اللبنانيين واصلاح الأمور يتطلب بعض الوقت الا ان القطار وضع على السكة الصحيحة

Lebanon 24