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حماس: ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء ما تتعرض له الضفة الغربية من اجتياح استيطاني وعدوان متواصل
Lebanon 24
11-06-2025
|
10:18
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