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الخارجية السعودية: الوزير فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الإيراني عباس عراقتشي على هامش منتدى أوسلو 2025 المنعقد في النرويج

Lebanon 24
11-06-2025 | 10:43
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